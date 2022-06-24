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Українців просять не поширювати дані про ЗСУ в Херсонській області: три правила

Фото: українців просять не поширювати дані про ЗСУ в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

РНБО та Генштаб ЗСУ звернувся до цивільного населення, журналістів та лідерів громадської думки. Їх закликали не поширювати інформації щодо пересування наших бійців у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

"Перед тим, як щось написати чи сказати, просимо зважувати кожне слово, щоб не завдати шкоди і не створити інфопривід для пропаганди РФ. Зараз закликаємо не поширювати жодної інформації про просування наших військ та місце їх розташування в Херсонській області!", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що сьогодні лише вище військове керівництво має повну інформацію та може надавати коментарі і прогнози.

Три головні правила

До українців звернулися із закликом дотримуватися чітких правил оприлюднення інформації:

  • не транслювати переміщення військових,
  • не знімати місця обстрілів та роботу ППО,
  • ретельно перевіряти інформацію через офіційні джерела.

Нагадаємо, в Міноборони відреагували на інформацію, яку нещодавно масово поширювали в мережі щодо "ЗСУ в Херсоні". Там закликали не публікувати таку інформацію, адже цим шкодять роботі наших захисників

Додамо, тим часом в ЗСУ просять надсилати в чат-бот "єВорог" фото з тимчасово окупованих територій та називають перелік особливо важливої інформації.

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РНБОЗбройні сили УкраїниХерсонская областьГенштаб ВСУ