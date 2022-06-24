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Что присылать через єВорог: Федоров назвал наибольшие потребности разведки

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Украина, Пятница 24 июня 2022 11:10
Что присылать через єВорог: Федоров назвал наибольшие потребности разведки Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинским защитникам необходимо больше информации от народной разведки. ВСУ просит присылать в чатбот єВорог фото с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

По его словам, ВСУ особенно нужна информация о технике врага, а именно:

  • - бензовозы;
  • - скопление и перемещение колонн;
  • - транспортировка техники по железной дороге;
  • - склады с боеприпасами;
  • - радиолокационные станции;
  • - позиции артиллерии;
  • - полевые аэродромы для вертолетов.

"Если вы видите оккупантов, присылайте информацию в єВорог: https://t.me/evorog_bot. Это могут быть фото или текстовое описание увиденного", - добавил он.

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