"Этим вредят ВСУ": В Минобороны отреагировали на информацию о штурме Херсона

В Министерстве обороны Украины призвали не распространять информацию о действиях Вооруженных сил Украины, в частности, на южном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.

"Даже если у вас есть свои источники информации на фронте, не нужно писать в соцсетях детали военных операций ВСУ. Тем более что источники на тактическом уровне не владеют всей ситуацией в целом, ибо имеют представление только о фрагменте", - подчекрнула Маляр.

Замминистра обороны объяснила, что речь идет о заявлениях двух бывших и одного действующего нардепа, которые сообщили о том, какое оружие применяется на херсонском направлении и о "занятых улицах Херсона".

"И этим вредят ВСУ. Информация об освобождении или потере населенного пункта, предоставленная до завершения операции, считается некорректной. Дождитесь официальной информации от Генерального штаба", - заявила она.