"Этим вредят ВСУ": В Минобороны отреагировали на информацию о штурме Херсона
В Министерстве обороны Украины призвали не распространять информацию о действиях Вооруженных сил Украины, в частности, на южном направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.
"Даже если у вас есть свои источники информации на фронте, не нужно писать в соцсетях детали военных операций ВСУ. Тем более что источники на тактическом уровне не владеют всей ситуацией в целом, ибо имеют представление только о фрагменте", - подчекрнула Маляр.
Замминистра обороны объяснила, что речь идет о заявлениях двух бывших и одного действующего нардепа, которые сообщили о том, какое оружие применяется на херсонском направлении и о "занятых улицах Херсона".
"И этим вредят ВСУ. Информация об освобождении или потере населенного пункта, предоставленная до завершения операции, считается некорректной. Дождитесь официальной информации от Генерального штаба", - заявила она.
Также Маляр объяснила, что во время войны информация сознательно подается с опозданием во времени – таково правило информирования в условиях военного положения. Оно обусловлено военной целесообразностью при проведении операций и мерами безопасности.
Как известно, накануне бывший депутат Верховной Рады Виталий Куприй в соцсетях сообщил со ссылкой на свои источники, что украинские военные уже заняли 4 улицы Херсона.
Позже другой экс-нардеп Игорь Мосейчук намекнул, что ВСУ имеют орпеделенные успехи на херсонском направлении.
Кроме того, эту информацию не опроверг и не подтвердил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.