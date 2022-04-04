Украинцев призывают не пользоваться приложением "Zello": подконтролен врагу

В Украине пользователей призывают не пользоваться приложением "Zello", или так называемым социальным радио.
Об этом сообщает РБК-Украинаа со ссылкой на СтратКом ВСУ.
Отмечается, что приложение было создано российскими программистами. Он получил широкое распространение из-за возможности одновременной передачи голосовых сообщений большому количеству людей.
"До недавнего времени украинцы считали "Zello" достаточно безопасным. Вместе с тем спецслужбами нашей страны получены неопровержимые доказательства того, что российским оккупантам удалось получить и накопить значительные объемы актуальной технической информации о пользователях приложения, что позволило им идентифицировать пользователей указанного сервиса", - говорится в сообщении.
Поэтому благодаря такой идентификации приложение "Zello" стало одним из каналов получения разведывательной информации российскими спецслужбами.
Поэтому, чтобы обезопасить себя, стоит не пользоваться "Zello".
Ранее мы сообщали, что российские хакеры пытались атаковать правительство Украины и ВСУ.
Также мы писали, что Госспецсвязи нейтрализовала хакерские атаки на украинские медиа.
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