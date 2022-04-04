Українців закликають не користуватись додатком "Zello": підконтрольний ворогу

Зазначається, що додаток було створено російськими програмістами. Він набув широкого поширення через можливість одночасної передачі голосових повідомлень великій кількості людей.

"Донедавна українці вважали "Zello" досить безпечним. Разом з тим, спецслужбами нашої країни отримано незаперечні докази того, що російським окупантам вдалось отримати та накопичити значні обсяги актуальною технічної інформації про користувачів додатку, що дозволило їм ідентифікувати користувачів зазначеного сервісу", - йдеться у повідомленні.

Тому завдяки такій ідентифікації додаток "Zello" став один з каналів отримання розвідувальної інформації російськими спецслужбами.

Тому, щоб убезпечити себе, варто не користуватись "Zello".

Українців закликають не користуватись додатком "Zello" (t.me/AFUStratCom)