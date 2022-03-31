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Российские хакеры пытались атаковать правительство Украины и ВСУ, - британская разведка

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Лондон, Четверг 31 марта 2022 16:21
Российские хакеры пытались атаковать правительство Украины и ВСУ, - британская разведка Фото: Россия атакует Украину в киберпространстве (freepik.com)
Автор: Наталья Юрченко

Британская разведывательная служба GCHQ заявляет о мощной кибератаке на правительство и Вооруженные Силы Украины. Ее осуществили российские хакеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава службы Джереми Флеминг заявил, что Россия пыталась нарушить работу правительства и Вооруженных Сил Украины в киберпространстве. Более того, РФ ищет цели в цифровом формате среди стран, которые выступают против войны в Украине.

Напомним, сегодня пользователи ПриватБанка заявили о сбое в работе мобильного приложения. В частности, возникали проблемы со входом в Приват24.

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