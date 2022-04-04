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Украинцев призывают не пользоваться приложением "Zello": подконтролен врагу

Новина українською →
Понедельник 04 апреля 2022 18:25
Украинцев призывают не пользоваться приложением "Zello": подконтролен врагу (Украинцев призывают не пользоваться приложением "Zello" (zello.tomsguide.com)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине пользователей призывают не пользоваться приложением "Zello", или так называемым социальным радио.

Об этом сообщает РБК-Украинаа со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Отмечается, что приложение было создано российскими программистами. Он получил широкое распространение из-за возможности одновременной передачи голосовых сообщений большому количеству людей.

"До недавнего времени украинцы считали "Zello" достаточно безопасным. Вместе с тем спецслужбами нашей страны получены неопровержимые доказательства того, что российским оккупантам удалось получить и накопить значительные объемы актуальной технической информации о пользователях приложения, что позволило им идентифицировать пользователей указанного сервиса", - говорится в сообщении.

Поэтому благодаря такой идентификации приложение "Zello" стало одним из каналов получения разведывательной информации российскими спецслужбами.

Поэтому, чтобы обезопасить себя, стоит не пользоваться "Zello".
Украинцев призывают не пользоваться приложением &quot;Zello&quot;: подконтролен врагуУкраинцев призывают не пользоваться приложением "Zello" (t.me/AFUStratCom)

Ранее мы сообщали, что российские хакеры пытались атаковать правительство Украины и ВСУ.

Также мы писали, что Госспецсвязи нейтрализовала хакерские атаки на украинские медиа.

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