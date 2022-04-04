Українців закликають не користуватись додатком "Zello": підконтрольний ворогу

В Україні користувачів закликають не користуватись додатком "Zello", або так званим соціальним радіо.

Про це повідомляє РБК-Україн а з посиланням на СтратКом ЗСУ.

Зазначається, що додаток було створено російськими програмістами. Він набув широкого поширення через можливість одночасної передачі голосових повідомлень великій кількості людей.

"Донедавна українці вважали "Zello" досить безпечним. Разом з тим, спецслужбами нашої країни отримано незаперечні докази того, що російським окупантам вдалось отримати та накопичити значні обсяги актуальною технічної інформації про користувачів додатку, що дозволило їм ідентифікувати користувачів зазначеного сервісу", - йдеться у повідомленні.

Тому завдяки такій ідентифікації додаток "Zello" став один з каналів отримання розвідувальної інформації російськими спецслужбами.

Тому, щоб убезпечити себе, варто не користуватись "Zello".

Українців закликають не користуватись додатком "Zello" (t.me/AFUStratCom)