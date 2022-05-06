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Украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу 9 мая и накануне

Воздушная тревога в Украине (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины призывает накануне и во время 8-9 мая быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦПД.

В частности, в эти дни повышается риск массированных обстрелов украинских городов.

"Поскольку российские войска не могут похвастаться весомыми достижениями на фронте до Дня Победы, повышается риск массированных обстрелов украинских городов в эти дни", - говорится в сообщении.

Поэтому украинцев призывают особенно внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила в случае введения комендантского часа.

Ранее мы сообщали, что городской голова Ивано-Франковска призывает местных жителей выехать за город 7-9 мая.

Также мы писали, что Запорожье вводит комендантский час с 8 по 10 мая.

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