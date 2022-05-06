Українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу 9 травня та напередодні

Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8-9 травня бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦПД.

Зокрема, у ці дні підвищується ризик масованих обстрілів українських міст.

"Оскільки російські війська не можуть похвалитися вагомими здобутками на фронті до Дня Перемоги, підвищується ризик масованих обстрілів українських міст в ці дні", - йдеться у повідомленні.

Тому українців закликають особливо уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги та дотримуватись правил в разі запровадження комендантської години.