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Українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу 9 травня та напередодні

Повітряна тривога в Україні (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8-9 травня бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦПД.

Зокрема, у ці дні підвищується ризик масованих обстрілів українських міст.

"Оскільки російські війська не можуть похвалитися вагомими здобутками на фронті до Дня Перемоги, підвищується ризик масованих обстрілів українських міст в ці дні", - йдеться у повідомленні.

Тому українців закликають особливо уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги та дотримуватись правил в разі запровадження комендантської години.

Раніше ми повідомляли, що міський голова Івано-Франківська закликає місцевих жителів виїхати за місто 7-9 травня.

Також ми писали, що Запоріжжя вводить комендантську годину з 8 по 10 травня.

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