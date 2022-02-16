ru ua
Ср, 16 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинцев призвали сообщать об "аномальных событиях" в Интернете

Новина українською →
Киев, Среда 16 февраля 2022 15:32
Украинцев призвали сообщать об "аномальных событиях" в Интернете Фото: украинцев призвали сообщать об "аномальных событиях" в Интернете (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украинцев призвали сообщать о подозрительных явлениях в своих гаджетах или в сети Интернет. И в случае чего обращаться к быстрой группе реагирования CERT-UA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя секретаря СНБО Сергея Демедюка во время брифинга.

"Если вы видите какие-то аномальные явления, мы их называем инцидентами, в своих гаджетах или интернете, то обращайтесь к скорой группы реагирования CERT-UA, они зафиксируют данное событие и сообщат все субъекты для реагирования. Не игнорируйте... В это кризисное время сообщайте CERT-UA о любых аномальных событиях. Не бойтесь, вы не заспамите Госспецсвязи", - пояснил он.

Напомним, вчера на страну вчера совершили крупнейшую в истории DDoS-атаку, но власти заявили, что к ней были готовы.

Добавим, по состоянию на сегодня, в Украине продолжают осуществляться DDoS-атаки. При этом ситуация остается контролируемой.

Также власти пообещали обеспечить стабильную работу провайдеров, которые попадут под кибератаки. В частности, предложить функции для обеспечения стабильной работы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кибератака
NEWS
Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу
Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу
DAILY
Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше