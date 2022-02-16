Украинцев призвали сообщать об "аномальных событиях" в Интернете

Украинцев призвали сообщать о подозрительных явлениях в своих гаджетах или в сети Интернет. И в случае чего обращаться к быстрой группе реагирования CERT-UA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя секретаря СНБО Сергея Демедюка во время брифинга.

"Если вы видите какие-то аномальные явления, мы их называем инцидентами, в своих гаджетах или интернете, то обращайтесь к скорой группы реагирования CERT-UA, они зафиксируют данное событие и сообщат все субъекты для реагирования. Не игнорируйте... В это кризисное время сообщайте CERT-UA о любых аномальных событиях. Не бойтесь, вы не заспамите Госспецсвязи", - пояснил он.

Напомним, вчера на страну вчера совершили крупнейшую в истории DDoS-атаку, но власти заявили, что к ней были готовы.

Добавим, по состоянию на сегодня, в Украине продолжают осуществляться DDoS-атаки. При этом ситуация остается контролируемой.

Также власти пообещали обеспечить стабильную работу провайдеров, которые попадут под кибератаки. В частности, предложить функции для обеспечения стабильной работы.