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Українців закликали повідомляти про "аномальні події" в Інтернеті

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Київ, Середа 16 лютого 2022 15:32
Українців закликали повідомляти про "аномальні події" в Інтернеті Фото: українців закликали повідомляти про "аномальні події" в Інтернеті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Українців закликали повідомляти про підозрілі явища у своїх гаджетах або у мережі Інтернет. І в разі чого звертатися до швидкої групи реагування CERT-UA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника секретаря РНБО Сергія Демедюка під час брифінгу.

"Якщо ви бачите, якісь аномальні явища, ми їх називаємо інцидентами, у своїх гаджетах чи інтернеті, то звертайтеся до швидкої групи реагування CERT-UA, вони зафіксують дану подію та повідомлять всі суб'єкти для реагування. Не ігноруйте... На цей кризовий час повідомляйте CERT-UA про будь-які аномальні події. Не бійтеся, ви не заспамите Держспецзв'язку", - пояснив він.

Нагадаємо, вчора на країну вчора здійснили найбільшу в історії DDoS-атаку, але влада заявила, що до неї була готова.

Додамо, станом на сьогодні, в Україні продовжують здійснюватися DDoS-атаки. При цьому ситуація залишається контрольованою.

Також влада пообіцяла забезпечити стабільну роботу провайдерів, які потраплять під кібератаки. Зокрема, запропонувати функції для забезпечення стабільної роботи.

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