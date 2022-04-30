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Украинцев предупредили о возможных провокациях оккупантов во время поминальных дней

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Суббота 30 апреля 2022 09:45
Украинцев предупредили о возможных провокациях оккупантов во время поминальных дней Фото: украинцев предупредили о возможных провокациях во время поминальных дней (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Жителей Украины предупредили о возможных провокациях оккупантов во время поминальных дней. Украинцев просят избегать скоплений на кладбищах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Отмечается, что поминальные дни (Радоница, Проводы, Родительская суббота) будут проходить в разных уголках Украины, начиная с 30 апреля.

"В минувшие выходные оккупанты своими действиями показали, что не считают Пасху праздником примирения и осуществляли обстрелы мирного населения крылатыми ракетами по всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Из-за возможных провокаций украинцев призывают:

  • воздержаться от массовых скоплений в культовых сооружениях и на кладбищах;
  • в случае объявления воздушной тревоги немедленно следовать к бомбоубежищу или укрытию.

Напомним, военные предупредили о возможные провокации врага на границе с Россией.

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