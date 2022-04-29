Силы обороны могут попасть под обстрел. Генштаб предупреждает о возможных провокациях на границе с РФ

На границе Курской и Брянской областей войска РФ периодически обстреливают позиции ВСУ и приграничные села Украины. Так оккупанты пытаются удержать резервные силы ВСУ, чтобы те не переходили в восточном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

"На Северском направлении противник, путем удержания соответствующего комплекта войск пытается не допустить перемещения резервов Вооруженных Сил Украины с Северского направления в Восточную операционную зону. В приграничных с Украиной районах Брянской и Курской областей враг разместил часть подразделений, выведенных для восстановления боеспособности", - сообщают в Генштабе.

Там предполагают осуществление противником демонстрационных действий и провокаций в прилегающих к государственной границе Украины районах. В частности, есть вероятность обстрелов подразделений Сил обороны и инфраструктуры в приграничных районах.