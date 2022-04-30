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Українців попередили про можливі провокації окупантів під час поминальних днів

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Субота 30 квітня 2022 09:45
Українців попередили про можливі провокації окупантів під час поминальних днів Фото: українців попередили про можливі провокації під час поминальних днів (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Жителів України попередили про можливі провокації окупантів під час поминальних днів. Українців просять уникати скупчень на кладовищах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зазначається, що поминальні дні (Радониця, Проводи, Батьківська субота) будуть проходити у різних куточках України, починаючи з 30 квітня.

"Минулими вихідними окупанти своїми діями показали, що не вважають Великдень святом примирення та здійснювали обстріли мирного населення крилатими ракетами по всій території України", - йдеться у повідомленні.

Через можливі провокації українців закликають:

  • утриматися від масових скупчень у культових спорудах та на кладовищах;
  • в разі оголошення повітряної тривоги негайно слідувати до бомбосховища або укриття.

Нагадаємо, військові попередили про можливі провокації ворога на кордоні з Росією.

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