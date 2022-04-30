Українців попередили про можливі провокації окупантів під час поминальних днів
Жителів України попередили про можливі провокації окупантів під час поминальних днів. Українців просять уникати скупчень на кладовищах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.
Зазначається, що поминальні дні (Радониця, Проводи, Батьківська субота) будуть проходити у різних куточках України, починаючи з 30 квітня.
"Минулими вихідними окупанти своїми діями показали, що не вважають Великдень святом примирення та здійснювали обстріли мирного населення крилатими ракетами по всій території України", - йдеться у повідомленні.
Через можливі провокації українців закликають:
- утриматися від масових скупчень у культових спорудах та на кладовищах;
- в разі оголошення повітряної тривоги негайно слідувати до бомбосховища або укриття.
Нагадаємо, військові попередили про можливі провокації ворога на кордоні з Росією.
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