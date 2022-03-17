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Украинцев предупредили об угрозе попадания диверсионных групп со стороны Европы

Фото: в Украину диверсанты могут попасть из Европы (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Жителей Украины предупредили об угрозе попадания диверсионных групп на территорию нашей страны. На этот раз оккупанты нашли "лазейку" со стороны Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Диверсионные группы заезжают к нам с удостоверениями журналистов видеоагентств Ruptly, а это - дочерняя компания агентства Russia Today. У российского агентства видеоновостей есть офис в Берлине.

Они также могут представляться сотрудниками "канала Redfish", или "агентства Maffick".

"Будьте бдительны и передавайте информацию о вражеских ДРГ в чат-бот СБУ: @stop_russian_war_bot", - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины запустило сайт "Доказ", на котором будут собирать доказательства военных преступлений России.

Мы также писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении наказания за госизмену и диверсии. Теперь за такое преступление грозит лишение свободы от 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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