Украинцев предупредили об угрозе попадания диверсионных групп со стороны Европы

Жителей Украины предупредили об угрозе попадания диверсионных групп на территорию нашей страны. На этот раз оккупанты нашли "лазейку" со стороны Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Диверсионные группы заезжают к нам с удостоверениями журналистов видеоагентств Ruptly, а это - дочерняя компания агентства Russia Today. У российского агентства видеоновостей есть офис в Берлине.
Они также могут представляться сотрудниками "канала Redfish", или "агентства Maffick".
"Будьте бдительны и передавайте информацию о вражеских ДРГ в чат-бот СБУ: @stop_russian_war_bot", - говорится в сообщении.
Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины запустило сайт "Доказ", на котором будут собирать доказательства военных преступлений России.
Мы также писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении наказания за госизмену и диверсии. Теперь за такое преступление грозит лишение свободы от 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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