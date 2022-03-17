Украинцев предупредили об угрозе попадания диверсионных групп со стороны Европы

Жителей Украины предупредили об угрозе попадания диверсионных групп на территорию нашей страны. На этот раз оккупанты нашли "лазейку" со стороны Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Диверсионные группы заезжают к нам с удостоверениями журналистов видеоагентств Ruptly, а это - дочерняя компания агентства Russia Today. У российского агентства видеоновостей есть офис в Берлине.

Они также могут представляться сотрудниками "канала Redfish", или "агентства Maffick".

"Будьте бдительны и передавайте информацию о вражеских ДРГ в чат-бот СБУ: @stop_russian_war_bot", - говорится в сообщении.