UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украинцев предупредили о сильных дождях и грозах

Автор: Александр Белоус

В понедельник, 24 мая, в Украине ожидаются сильные дожди и грозы. Осадки прогнозируются ночью в западных, северных, центральных областях, днем - Полтавской и Сумской области.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

По данным ГСЧС, в Киевской области 24 мая ночью значительные дожди, местами гроза (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, г. Киеве 24 мая ночью значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Напомним, предварительные расчеты Укргидрометцентра показывают, что до конца мая летней жары в Украине не ожидается. Атмосферные фронты и облака не дают воздуху прогреться. По прогнозу Укргидрометцентра, до конца месяца ожидается умеренная температура.

Отметим, по прогнозу Укргидрометцентра, в мае 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине составит 15-18 градусов, в горах 11-13 градусов тепла. Это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Погодапрогноздожди