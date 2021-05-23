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Українців попередили про сильні дощі та грози

Автор: Олександр Білоус

У понеділок, 24 травня, в Україні очікуються сильні дощі та грози. Опади очікуються вночі у західних, північних, центральних областях, вдень - Полтавській та Сумській області.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

За даними ДСНС, у Київській області 24 травня вночі значні дощі, місцями гроза (I рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, м. Києві 24 травня вночі значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, попередні розрахунки Укргідрометцентру показують, що до кінця травня літньої спеки в Україні не очікується. Атмосферні фронти та хмари не дають повітрю прогрітися. За прогнозом Укргідрометцентру, док кінця місяця очікується помірна температура.

Відзначимо, за прогнозом Укргідрометцентру, у травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні складає 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

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