До конца мая 30-градусной жары не будет: прогноз Укргидрометцентра

Предварительные расчеты Укргидрометцентра показывают, что до конца мая летней жары в Украине не ожидается. Атмосферные фронты и облака не дают воздуху прогреться.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"Пока, по предварительным расчетам, жары до 30 градусов в наших широтах мы не видим", - сказала она.

По прогнозу Укргидрометцентра, до конца месяца ожидается умеренная температура.

"Сейчас Украина находится в теплой воздушной массе в целом. Нет арктического воздуха, ветер преимущественно южных направлений. Но тепла нет, поскольку в дневные часы циклоническая деятельность, осадки не дают солнцу беспрепятственно прогреть приземный слой воздуха. Поэтому мы видим, что такая температура", - сказала синоптик.

Как отметила синоптик, температура, которая наблюдается в Украине в целом достаточно комфортная, как для весеннего месяца.