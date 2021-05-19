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До конца мая 30-градусной жары не будет: прогноз Укргидрометцентра

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Украина, Среда 19 мая 2021 12:58
До конца мая 30-градусной жары не будет: прогноз Укргидрометцентра Фото: по прогнозу Укргидрометцентра, жары пока не будет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Предварительные расчеты Укргидрометцентра показывают, что до конца мая летней жары в Украине не ожидается. Атмосферные фронты и облака не дают воздуху прогреться.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"Пока, по предварительным расчетам, жары до 30 градусов в наших широтах мы не видим", - сказала она.

По прогнозу Укргидрометцентра, до конца месяца ожидается умеренная температура.

"Сейчас Украина находится в теплой воздушной массе в целом. Нет арктического воздуха, ветер преимущественно южных направлений. Но тепла нет, поскольку в дневные часы циклоническая деятельность, осадки не дают солнцу беспрепятственно прогреть приземный слой воздуха. Поэтому мы видим, что такая температура", - сказала синоптик.

Как отметила синоптик, температура, которая наблюдается в Украине в целом достаточно комфортная, как для весеннего месяца.

Напомним, Украина сейчас находится в поле пониженного давления, что вызывает дожди и грозы. Уже в пятницу-субботу, 21-22 мая, дожди прекратятся, но значительного потепления не ожидается.

Отметим, по прогнозу Укргидрометцентра, в мае 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине 15-18 градусов, в горах 11-13 градусов тепла это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

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