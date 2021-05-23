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Украинцев предупредили о сильных дождях и грозах

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Украина, Воскресенье 23 мая 2021 15:28
Украинцев предупредили о сильных дождях и грозах Фото: сильные дожди и грозы ожидаются в Украине 24 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В понедельник, 24 мая, в Украине ожидаются сильные дожди и грозы. Осадки прогнозируются ночью в западных, северных, центральных областях, днем - Полтавской и Сумской области.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

По данным ГСЧС, в Киевской области 24 мая ночью значительные дожди, местами гроза (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, г. Киеве 24 мая ночью значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Напомним, предварительные расчеты Укргидрометцентра показывают, что до конца мая летней жары в Украине не ожидается. Атмосферные фронты и облака не дают воздуху прогреться. По прогнозу Укргидрометцентра, до конца месяца ожидается умеренная температура.

Отметим, по прогнозу Укргидрометцентра, в мае 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине составит 15-18 градусов, в горах 11-13 градусов тепла. Это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

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