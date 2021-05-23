Украинцев предупредили о сильных дождях и грозах

В понедельник, 24 мая, в Украине ожидаются сильные дожди и грозы . Осадки прогнозируются ночью в западных, северных, центральных областях, днем - Полтавской и Сумской области.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины ( ГСЧС ).

Кроме того, г. Киеве 24 мая ночью значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Напомним, предварительные расчеты Укргидрометцентра показывают, что до конца мая летней жары в Украине не ожидается. Атмосферные фронты и облака не дают воздуху прогреться. По прогнозу Укргидрометцентра, до конца месяца ожидается умеренная температура.

Отметим, по прогнозу Укргидрометцентра, в мае 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине составит 15-18 градусов, в горах 11-13 градусов тепла. Это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.