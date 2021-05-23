Українців попередили про сильні дощі та грози

У понеділок, 24 травня, в Україні очікуються сильні дощі та грози . Опади очікуються вночі у західних, північних, центральних областях, вдень - Полтавській та Сумській області.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України ( ДСНС ).

Нагадаємо, попередні розрахунки Укргідрометцентру показують, що до кінця травня літньої спеки в Україні не очікується. Атмосферні фронти та хмари не дають повітрю прогрітися. За прогнозом Укргідрометцентру, док кінця місяця очікується помірна температура.

Відзначимо, за прогнозом Укргідрометцентру, у травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні складає 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.