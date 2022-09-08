Украинцев предупредили о резкой смене погоды в ближайшие дни: где ожидать непогоду
В Украине с 9 по 11 сентября ожидаются существенные изменения погодных условий. В ряде регионов стоит быть готовыми к сильным дождям, порывам ветра и грозам.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.
Из-за перемещения атмосферного фронта и образования активного циклона, непогода ожидается:
- днем 9 и в течение 10-11 сентября в западных областях;
- в течение 10-11 сентября в северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, на севере Одесской и Николаевской областей;
- 11 сентября в Полтавской области;
Ожидаются значительные дожди, местами грозы и порывы ветра 15-20 м/с.
"В результате длительного периода дождливой погоды общее количество осадков ожидается близким к месячной норме (в пределах 30-70 мм)", - пишет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, сегодня, 8 сентября, в западных и южных областях Украины будут дожди. При этом ночью ожидаются заморозки.
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