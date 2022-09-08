Українців попередили про різку зміну погоди найближчими днями: де очікувати негоду

В Україні з 9 по 11 вересня очікуються суттєві зміни погодних умов. В низці регіонів варто бути готовими до сильних дощів, поривів вітру та гроз.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.

"Внаслідок тривалого періоду дощової погоди загальна кількість опадів очікується близькою до місячної норми (в межах 30-70 мм)", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні, 8 вересня, в західних і південних областях України дощитиме. При цьому вночі очікуються заморозки.

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