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Українців попередили про різку зміну погоди найближчими днями: де очікувати негоду

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Четвер 08 вересня 2022 12:20
Українців попередили про різку зміну погоди найближчими днями: де очікувати негоду Фото: українців попередили про різку зміну погоди найближчими днями (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні з 9 по 11 вересня очікуються суттєві зміни погодних умов. В низці регіонів варто бути готовими до сильних дощів, поривів вітру та гроз.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.

Через переміщення атмосферного фронту й утворення активного циклону, негода очікується:

  • вдень 9 й протягом 10-11 вересня у західних областях;
  • протягом 10-11 вересня у північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, на півночі Одеської та Миколаївської областей;
  • 11 вересня в Полтавській області;

Очікуються значні дощі, місцями грози й пориви вітру 15-20 м/с.

"Внаслідок тривалого періоду дощової погоди загальна кількість опадів очікується близькою до місячної норми (в межах 30-70 мм)", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні, 8 вересня, в західних і південних областях України дощитиме. При цьому вночі очікуються заморозки.

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