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Украинцев предупредили об опасных мобильных приложениях, через которые РФ ведет разведку

Фото: украинцев предупредили об опасных мобильных приложениях (freepik)
Автор: Наталья Юрченко

Россия ведет разведку через мобильные приложения, поэтому украинцев предупредили об опасности и призвали быть осторожными в интернете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел в Telegram.

Киберполиция отмечает, что в сети распространяются мобильные приложения, разработанные спецслужбами РФ. Оккупанты в форме игры пытаются узнать от украинцев информацию об инфраструктуре, расположении позиций военных и склоняют к сотрудничеству.

Украинцев призвали не пользоваться приложениями, где необходимо фотографировать местность, делиться геолокацией и наносить "рисунки" на асфальте.

Для безопасного пользования рекомендуется:

  • загружать приложения только из официальных источников - App Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery и др;
  • проверить все доступные данные, такие как информация о разработчиках, доступы, которые приложение требует при установке, отзывы пользователей.

Ранее мы рассказывали, могут ли оккупанты прослушивать телефонные разговоры украинцев.

Также граждан предупредили о фейках в Viber о прослушивании телефонов СБУ.

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Министерство внутренних дел УкраиныприложенияРоссийская Федерация