Украинцев предупредили об опасных мобильных приложениях, через которые РФ ведет разведку

Россия ведет разведку через мобильные приложения, поэтому украинцев предупредили об опасности и призвали быть осторожными в интернете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел в Telegram .

Киберполиция отмечает, что в сети распространяются мобильные приложения, разработанные спецслужбами РФ. Оккупанты в форме игры пытаются узнать от украинцев информацию об инфраструктуре, расположении позиций военных и склоняют к сотрудничеству.

Украинцев призвали не пользоваться приложениями, где необходимо фотографировать местность, делиться геолокацией и наносить "рисунки" на асфальте.

Для безопасного пользования рекомендуется: