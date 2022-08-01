Українців попередили про небезпечні мобільні додатки, через які РФ веде розвідку

Росія веде розвідку через мобільні додатки, тому українців попередили про небезпеку та закликали бути обережними в інтернеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ в Telegram .

Кіберполіція зазначає, що в мережі поширюються мобільні застосунки, розроблені спецслужбами РФ. Окупанти у формі гри намагаються дізнатися від українців інформацію про інфраструктуру, розташування позицій військових та схиляють до співпраці.

Українців закликали не користуватися додатками, де необхідно фотографувати місцевість, ділитися геолокацією та наносити "малюнки" на асфальті.

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