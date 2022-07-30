ua ru
Сб, 30 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Могут ли оккупанты прослушивать телефоны украинцев: в СНБО объяснили

Новина українською →
Украина, Суббота 30 июля 2022 15:39
Могут ли оккупанты прослушивать телефоны украинцев: в СНБО объяснили Фото: оккупанты не могут прослушивать разговоры украинцев (freepik com)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты не могут прослушивать телефонные разговоры в сетях украинских операторов. Однако с сетями РФ такая опасность существует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

Отмечается, что украинские операторы надежно защищены от врага, а доступ к внутренним сетям закрыт. Телефонные разговоры украинцев зашифрованы, поэтому прослушать их невозможно.

Однако ситуация на временно оккупированных территориях, где оккупанты отключили украинскую связь, совсем другая. Российские операторы предоставляют спецслужбам доступ к сетям. Поэтому пользоваться российским связью опасно.

В СНБО дали несколько советов для украинцев, которые находятся на оккупированных территориях:

  • избегайте тем, которые могут нанести вред вам, вашим близким и украинской армии;
  • не обсуждайте мест дислокации или движения оккупационных войск, оккупационной власти и тому подобное;
  • всегда используйте VPN-сервисы для выхода в интернет.

Напомним, украинцев предупредили о фейках в Viber о прослушивании телефонов СБУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Оккупированные территории
NEWS
Будет ли дальше расти курс доллара: чего ждать в августе
Будет ли дальше расти курс доллара: чего ждать в августе
DAILY
"Кадыровцы нервничают": что происходит на Запорожской АЭС глазами ее сотрудника
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Кадыровцы нервничают": что происходит на Запорожской АЭС глазами ее сотрудника