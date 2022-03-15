Украинцев предупредили о новом виде информационной угрозы

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) предупредил о новом виде информационной угрозы. Украинцев призвали к бдительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации при СНБО.

"Пользователи-боты или "живые" аккаунты отправляют в чатах сообщения, чтобы узнать степень поражения от бомбардировки и точную локацию для корректировки огня", - говорится в сообщении Центра.

Отмечается, что такие "пользователи" пишут только в чатах украинских городов, которые только подверглись обстрелу. Обнаружить эти "живые" аккаунты можно по одинаковым типовым сообщениям (см. фото ниже).

Фото: враг начал использовать новый вид информационной угрозы, украинцев призвали к бдительности (t.me/CenterCounteringDisinformation)

В Центре призвали украинцев никому не сообщать точное место попадания снаряда и не выкладывать видео в момент удара. "Ваш "эксклюзив" может стоить кому-то жизни. Особенно эта информация касается лидеров мнений и обладателей многотысячных Telegram-каналов!" - подчеркивается в сообщении.