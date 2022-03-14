В Генштабе рассказали, какая информация в сети помогает врагу корректировать огонь
Фото: последствия обстрела общежития возле Житомира (УНІАН)
Украинцев призвали не распространять во время войны информацию в социальных сетях, которую российские оккупанты могут использовать для корректировки своего огня, и которая может негативно отразиться на ходе операций ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какая информация может навредить украинским защитникам и мирным гражданам:
- Наименование воинских частей (подразделений) и других военных объектов в районах выполнения боевых (специальных) задач, географические координаты мест их расположения.
- Численность личного состава воинских частей (подразделений).
- Количество вооружения и боевой техники, материально-технических средств, их состояние и места хранения.
- Описание, изображения и условные метки, которые идентифицируют или могут идентифицировать объекты.
- Информация о проводимых или планируемых операциях (боевых действиях).
- Информация о системе охраны и обороны военных объектов и средств защиты личного состава, вооружения и военной техники, которые используются (кроме видимых или очевидно выраженных).
- Порядок привлечения сил и средств для выполнения боевых (специальных) задач.
- Информация о сборе разведывательных данных (способы, методы, силы и привлекаемые средства).
- Информация о перемещении и развертывании своих войск (наименование, количество, места, районы, маршруты движения).
- Информация о воинских частях (подразделениях), методике или тактике их действий.
- Информация о проведении уникальных операций с указанием приемов и используемых способов.
- Информация об эффективности сил и средств радиоэлектронной борьбы противника.
- Информация об отложенных или отмененных операциях.
- Информация о пропавшем или сбитом самолете, или пропавшем судне и поисково-спасательных операциях, которые планируются или проводятся.
- Информация о планировании и проведении мероприятий по обеспечению безопасности применения войск (дезинформация, имитация, демонстративные действия, маскировка, противодействие техническим разведкам и защита информации).
- Фото и видеосъемка, а также другая наглядная информация с представителями незаконных вооруженных формирований.
Напомним, ранее украинцам рассказали, как определить пропагандистские Telegram-каналы и куда сообщать.
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