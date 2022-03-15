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Українців попередили про новий вид інформаційної загрози

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Київ, Вівторок 15 березня 2022 00:34
Українців попередили про новий вид інформаційної загрози Фото: ворог почав використовувати новий вид інформаційної загрози, українців закликали до пильності (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) попередив про новий вид інформаційної загрози. Українців закликали до пильності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації при РНБО.

"Користувачі-боти або "живі" акаунти відправляють в чатах повідомлення, щоб дізнатися ступінь ураження від бомбардування і точну локацію для коригування вогню", - йдеться в повідомленні Центру.

Відзначається, що такі "користувачі" пишуть тільки в чатах українських міст, які тільки зазнали обстрілу. Виявити ці "живі" акаунти можна за однаковими типовими повідомленнями (див.фото нижче).

Українців попередили про новий вид інформаційної загрози

Фото: ворог почав використовувати новий вид інформаційної загрози, українців закликали до пильності (t.me/CenterCounteringDisinformation)

У центрі закликали українців нікому не повідомляти точне місце попадання снаряда і не викладати відео в момент удару. "Ваш "ексклюзив" може коштувати комусь життя. Особливо ця інформація стосується лідерів думок і володарів багатотисячних Telegram-каналів!"- підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ розповіли про інформацію в мережі, яка допомагає ворогові коригувати обстріли.

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