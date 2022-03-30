UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцев предупредили о новом этапе информационной войны России

Россия начала новый этап информационной войны (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украина уже 35-й день героического противостоит российскому военному вторжению. Враг от неспособности выполнить план по захвату нашего государства прибегает к новым хитростям. В частности, украинцев предупредили о новом этапе информационной войны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Сообщается, что показательной стала история с редакторшей Первого канала РФ М. Овсянниковой. Она как будто в прямом эфире новостей появилась с плакатом "No War. Russians against war".

Однако, эта вся ситуация является манипуляцией:

  • Текст на плакате адресован западной аудитории;
  • Эксперты убеждены, что новости на ТВ России не выходят в прямом эфире (эпизод с плакатом должны были бы вырезать);
  • "Экстремистскую деятельность" Овсянниковой "оценили" в 30 тысяч рублей;
  • Расследование дела не осуществляла полиция или ФСБ, дело сразу направили в суд.

Также сообщают об опасности:

  • 71% россиян поддерживают войну с Украиной (данные обнародованы "Радио Свобода"), а Овсянникова пропагандирует в Европе снятие санкций с "мирных россиян";
  • Продвижение нарратива "только Путин виноват" может привести к ослаблению санкций;
  • Также Россия готовит информационную почву, используя тезис "хороший русский", чтобы вернуться в мировую экономику.

Ранее мы сообщали, что в СНБО разоблачили очередные фейки и манипуляции российских оккупантов.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 35-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину