Украина уже 35-й день героического противостоит российскому военному вторжению. Враг от неспособности выполнить план по захвату нашего государства прибегает к новым хитростям. В частности, украинцев предупредили о новом этапе информационной войны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Сообщается, что показательной стала история с редакторшей Первого канала РФ М. Овсянниковой. Она как будто в прямом эфире новостей появилась с плакатом "No War. Russians against war".
Однако, эта вся ситуация является манипуляцией:
Также сообщают об опасности:
Ранее мы сообщали, что в СНБО разоблачили очередные фейки и манипуляции российских оккупантов.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 35-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!