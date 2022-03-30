Украинцев предупредили о новом этапе информационной войны России

Сообщается, что показательной стала история с редакторшей Первого канала РФ М. Овсянниковой. Она как будто в прямом эфире новостей появилась с плакатом "No War. Russians against war".

Однако, эта вся ситуация является манипуляцией:

Текст на плакате адресован западной аудитории;

Эксперты убеждены, что новости на ТВ России не выходят в прямом эфире (эпизод с плакатом должны были бы вырезать);

"Экстремистскую деятельность" Овсянниковой "оценили" в 30 тысяч рублей;

Расследование дела не осуществляла полиция или ФСБ, дело сразу направили в суд.

Также сообщают об опасности: