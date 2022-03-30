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Українців попередили про новий етап інформаційної війни Росії

Росія розпочала новий етап інформаційної війни (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Україна вже 35-й день героїчного протистоїть російському воєнному вторгненню. Ворог від неспроможності виконати план по захопленню нашої держави вдається до нових хитростей. Зокрема, українців попередили про новий етап інформаційної війни Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Повідомляється, що показовою стала історія з редакторкою Першого каналу РФ М.Овсянніковою. Вона начебто у прямому ефірі новин з’явилася з плакатом "No War. Russians against war".

Однак, ця вся ситуація є маніпуляцією:

  • Текст на плакаті адресовано західній аудиторії;
  • Експерти переконані, що новини на ТБ Росії не виходять в прямому ефірі (епізод з плакатом мали б вирізати);
  • "Екстремістську діяльність" Овсяннікової "оцінили" у 30 тисяч рублів;
  • Розслідування справи не здійснювала поліція або ФСБ, справу одразу направили до суду.

Також повідомляють про небезпеку:

  • 71% росіян підтримують війну з Україною (дані оприлюднені "Радіо Свобода"), а Овсяннікова пропагує в Європі зняття санкцій з "мирних росіян";
  • Просування наративу "лише Путін винен" може призвести до послаблення санкцій;
  • Також Росія готує інформаційне підґрунтя, використовуючи тезу "хороший русский", щоб повернутися у світову економіку.

Раніше ми повідомляли, що в РНБО викрили чергові фейки та маніпуляції російських окупантів.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 35-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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