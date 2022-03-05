Украинцев предупредили о масштабном вбросе фейковых новостей

В ближайшее время российский агрессор будет активизировать проведение информационных операций против Украины. Готовится масштабный вброс фейковых новостей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
"Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупреждает, что в ближайшее время ожидается комплексный и масштабный вброс врагом фейковых новостей, который будет осуществляться с привлечением всего спектра современных информационных средств", - говорится в сообщении.
В связи с этим украинцев призвали быть бдительными, верить в Вооруженные Силы Украины и пользоваться информацией из официальных и проверенных источников.
Напомним, украинцев предупредили о новом фейке. Ночью людям будут звонить с неизвестных номеров и просить навести цели для авиабомбардировки.
В Госспецсвязи также отметили, что оккупанты имеют хорошую фантазию, поэтому придумывают много новых фейков.
Мы также писали о том, что Россия готовит фейковое "видео с Зеленским". Лицо президента Украины Владимира Зеленского просто наложат на сфабрикованное видео.
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