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Украинцев предупредили о грозе и шквалах: где ждать непогоды

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Вторник 23 августа 2022 20:07
Украинцев предупредили о грозе и шквалах: где ждать непогоды Фото: украинцев предупредили о грозе и шквалах (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

На Закарпатье ожидаются грозы сегодня, 23 августа. Украинцев предупреждают о І уровне опасности (желтый).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Кроме того, в отдельных районах Закарпатья прогнозируют град и шквалы, местами значительные дожди.

В восточных и юго-восточных областях страны до конца суток ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, завтра в Украине прогнозируют облачную погоду. При этом днем на Закарпатье и Прикарпатье ожидаются кратковременные дожди и грозы.

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