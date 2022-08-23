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Українців попередили про грозу і шквали: де чекати негоди

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Вівторок 23 серпня 2022 20:07
Українців попередили про грозу і шквали: де чекати негоди Фото: українців попередили про грозу і шквали (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На Закарпатті очікуються грози сьогодні, 23 серпня. Українців попереджають про І рівень небезпечності (жовтий).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Окрім того, в окремих районах Закарпаття прогнозують град та шквали, місцями значні дощі.

У східних та південно-східних областях країни до кінця доби очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, завтра в Україні прогнозують хмарну погоду. При цьому вдень на Закарпатті та Прикарпатті очікуються короткочасні дощі та грози.

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