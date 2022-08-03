ua ru
Ср, 03 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинцев предупредили о грозе: где ожидать непогоду

Новина українською →
Среда 03 августа 2022 13:11
Украинцев предупредили о грозе: где ожидать непогоду Фото: украинцев предупредили о грозе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине завтра, 4 августа, ожидается непогода. Украинцев предупредили о грозах в ряде областей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

Грозы ожидаются на Левобережье, а именно в:

  • Черниговской области;
  • Сумской области;
  • Полтавской области;
  • Харьковской области;
  • Луганской области;
  • Донецкой области;
  • Днепропетровской области;
  • Запорожской области;
  • Херсонской области.

"Внимание! 4 августа на Левобережье грозы (І уровень опасности, желтый)", - пишет пресс-служба ГСЧС.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно ученые дали прогноз по магнитным бурям в августе 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина
NEWS
Теракт в Еленовке должен стать решающим для признания РФ террористом, - Зеленский
Теракт в Еленовке должен стать решающим для признания РФ террористом, - Зеленский
DAILY
Михаил Самусь: Группировка россиян на двух направлениях фактически уже в окружении
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Группировка россиян на двух направлениях фактически уже в окружении