Украинцев предупредили о грозе: где ожидать непогоду
Фото: украинцев предупредили о грозе (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине завтра, 4 августа, ожидается непогода. Украинцев предупредили о грозах в ряде областей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.
Грозы ожидаются на Левобережье, а именно в:
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Полтавской области;
- Харьковской области;
- Луганской области;
- Донецкой области;
- Днепропетровской области;
- Запорожской области;
- Херсонской области.
"Внимание! 4 августа на Левобережье грозы (І уровень опасности, желтый)", - пишет пресс-служба ГСЧС.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно ученые дали прогноз по магнитным бурям в августе 2022 года.
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