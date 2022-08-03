Українців попередили про грозу: де очікувати негоду

В Україні завтра, 4 серпня, очікується негода. Українців попередили про грози в низці областей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

"Увага! 4 серпня на Лівобережжі грози (І рівень небезпечності, жовтий)", - пише пресслужба ДСНС.

Грози очікуються на Лівобережжі, а саме в:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно вчені дали прогноз по магнітних бурях в серпні 2022 року.

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