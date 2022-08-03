Українців попередили про грозу: де очікувати негоду
Фото: українців попередили про грозу (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні завтра, 4 серпня, очікується негода. Українців попередили про грози в низці областей.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.
Грози очікуються на Лівобережжі, а саме в:
- Чернігівській області;
- Сумській області;
- Полтавській області;
- Харківській області;
- Луганській області;
- Донецькій області;
- Дніпропетровській області;
- Запорізькій області;
- Херсонській області.
"Увага! 4 серпня на Лівобережжі грози (І рівень небезпечності, жовтий)", - пише пресслужба ДСНС.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно вчені дали прогноз по магнітних бурях в серпні 2022 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram