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Українців попередили про фейк про нібито списання з карт коштів на ЗСУ, якщо нападе РФ

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Київ, Четвер 17 лютого 2022 20:22
Українців попередили про фейк про нібито списання з карт коштів на ЗСУ, якщо нападе РФ Фото: Центр стратегічних комунікацій викрив фейк про кібератаку на Україну (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Центр стратегічних комунікацій викрив фейк про DDoS-кібератаці на банки та державні сайти України. Стверджувалося, що це нібито було "тестування" зі списання грошей з рахунків українців на потреби Збройних сил країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру стратегічних комунікацій.

Як зазначили в центрі, інформацію про те, що DDoS-атаки на сайти банків України - це нібито "тестування" урядом країни обмеження обсягу грошових коштів на рахунках українців для подальшої передачі їх військовим. Зазначається, що цю дезінформацію поширює фейковий Telegram-канал від імені "Національного Корпусу".

"Національний Корпус" повідомив, що вищезгаданий аккаунт фейковий", - йдеться в повідомленні.

У центрі підкреслили, що ніхто не збирається забирати гроші з банківських рахунків українців і передавати їх Збройним силам України "всі банки на території України працюють в рамках чинного законодавства. А законом подібний механізм "запозичення" не передбачений", - уточнили у відомстві.

Нагадаємо, 15 лютого на Україну була здійснена найбільша в історії країни DDoS-атака. Вона продовжилася і на наступний день.

Зазначимо, прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США поки не готові сказати, хто саме стоїть за хакерською атакою.

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