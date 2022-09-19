Украинцев предлагают наказывать за получение паспорта РФ в оккупации

В Украине предлагается ввести уголовную ответственность за получение российского гражданства в оккупации и принудительную паспортизацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.
Соответствующий законопроект №8057 был разработан правительством и уже зарегистрирован в парламенте. Документ направлен на противодействие принудительной паспортизации украинцев на временно оккупированных территориях.
Кабмин предлагает ввести уголовную ответственность за:
Преступления по паспортизации будет расследовать СБУ, а следствие может быть in absentia (заочно).
Также правительство хочет уточнить условия, не являющиеся основанием для потери гражданства Украины:
Напомним, что ранее Кабмин предложил убрать из закона о коллаборантах некоторые запреты.
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