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Украинцев предлагают наказывать за получение паспорта РФ в оккупации

Фото: Кабмин хочет ввести уголовную ответственность за принудительную паспортизацию (facebook com)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине предлагается ввести уголовную ответственность за получение российского гражданства в оккупации и принудительную паспортизацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

Соответствующий законопроект №8057 был разработан правительством и уже зарегистрирован в парламенте. Документ направлен на противодействие принудительной паспортизации украинцев на временно оккупированных территориях.

Кабмин предлагает ввести уголовную ответственность за:

  • получение российского паспорта украинцами, а также представителями местного самоуправления и других государственных органов;
  • принудительную паспортизацию населения и ограничение прав и возможностей украинцев, не желающих получить гражданство РФ;
  • пропаганду и публичные призывы о необходимости получения паспорта России.

Преступления по паспортизации будет расследовать СБУ, а следствие может быть in absentia (заочно).

Также правительство хочет уточнить условия, не являющиеся основанием для потери гражданства Украины:

  • принудительное автоматическое обретение украинцами, проживающими на временно оккупированной территории, гражданства РФ;
  • если права и свободы украинцев ограничиваются без российского паспорта;
  • приобретение российского гражданства депортированными на территории РФ.

Напомним, что ранее Кабмин предложил убрать из закона о коллаборантах некоторые запреты.

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