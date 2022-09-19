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Українців пропонують карати за отримання паспорта РФ в окупації

Фото: Кабмін хоче ввести кримінальну відповідальність за примусову паспортизацію (facebook com)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні пропонують ввести кримінальну відповідальність за отримання російського громадянства в окупації та примусову паспортизацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука в Telegram.

Відповідний законопроект №8057 був розроблений урядом та вже зареєстрований у парламенті. Документ спрямований на протидію примусовій паспортизації українців на тимчасово окупованих територіях.

Кабмін пропонує ввести кримінальну відповідальність за:

  • отримання російського паспорта українцями, а також представниками місцевого самоврядування та інших державних органів;
  • примусову паспортизацію населення і обмеження прав та можливостей українців, які не бажають отримати громадянство РФ;
  • пропаганду та публічні заклики щодо необхідності отримання паспорта Росії.

Злочини щодо паспортизації буде розслідувати СБУ, а слідство може бути in absentia (заочно).

Також уряд хоче визнати умови, які не є підставою для втрати громадянства України:

  • примусове автоматичне набуття українцями, які проживають на тимчасово окупованій території, громадянства РФ;
  • якщо права та свободи українців обмежуються без російського паспорта;
  • набуття російського громадянства депортованими на території РФ.

Нагадаємо, що раніше Кабмін запропонував прибрати із закону про колаборантів деякі заборони.

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