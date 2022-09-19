Українців пропонують карати за отримання паспорта РФ в окупації

В Україні пропонують ввести кримінальну відповідальність за отримання російського громадянства в окупації та примусову паспортизацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука в Telegram.
Відповідний законопроект №8057 був розроблений урядом та вже зареєстрований у парламенті. Документ спрямований на протидію примусовій паспортизації українців на тимчасово окупованих територіях.
Кабмін пропонує ввести кримінальну відповідальність за:
Злочини щодо паспортизації буде розслідувати СБУ, а слідство може бути in absentia (заочно).
Також уряд хоче визнати умови, які не є підставою для втрати громадянства України:
Нагадаємо, що раніше Кабмін запропонував прибрати із закону про колаборантів деякі заборони.
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