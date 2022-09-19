Українців пропонують карати за отримання паспорта РФ в окупації

Відповідний законопроект №8057 був розроблений урядом та вже зареєстрований у парламенті. Документ спрямований на протидію примусовій паспортизації українців на тимчасово окупованих територіях.

Кабмін пропонує ввести кримінальну відповідальність за:

отримання російського паспорта українцями, а також представниками місцевого самоврядування та інших державних органів;

примусову паспортизацію населення і обмеження прав та можливостей українців, які не бажають отримати громадянство РФ;

пропаганду та публічні заклики щодо необхідності отримання паспорта Росії.

Злочини щодо паспортизації буде розслідувати СБУ, а слідство може бути in absentia (заочно).

Також уряд хоче визнати умови, які не є підставою для втрати громадянства України: