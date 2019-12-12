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Украинцев в Польше обвинили в организации незаконного пересечения границы

Новости » Общество     12.12.2019 - 14:46
Украинцев в Польше обвинили в организации незаконного пересечения границы
Иллюстративное фото (facebook.com/PolicjaPL)

Злоумышленники заработали почти 200 тыс. евро

В Польше пограничники обезвредили преступную группу, которая организовала иностранцам незаконное пересечение польской границы, среди участников группы было четверо украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Отмечается, что обвинения в управлении группой выдвинули супругам из Польши. Еще четырем гражданам Украины в возрасте от 25 до 57 лет выдвинули обвинения в принадлежности к группе и организации незаконного пересечения границы.

Члены преступной группы якобы заработали 800 тыс. злотых (187 тысяч евро). Злоумышленники создавали или покупали разные субъекты хозяйствования, прежде всего фирмы, и подавали к управлениям труда документы, подтверждающие фиктивную занятость иностранцев в этих компаниях. Благодаря этому иностранцы могли приехать в Польшу.

Во время следствия выяснено, что так только в уездном управлении труда в Зеленой-Гуре на западе Польши подозреваемые зарегистрировали более 12 тыс. фиктивных деклараций о поручениях работы иностранцам и таким образом в течение полутора лет они могли незаконно заработать на этом свыше 187 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина Украины по подозрению в подготовке теракта.

РБК-Украина писало. что на сегодняшний день около 7 тысяч граждан Украины отбывают наказание за рубежом.

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