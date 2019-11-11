Около 7 тыс. украинцев отбывают наказание за границей, - нардеп

Фото: Дмитрий Лубинец (uacrisis.org)

Большая часть из них является жертвами торговли людьми

На сегодняшний день около 7 тысяч граждан Украины отбывают наказание за границей. Об этом на согласительном совете заявил глава комитета Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, большинство из них стали жертвами торговли людьми

"Сегодня в 12:00 в комитете проходит первое межведомственное совещание, касающееся граждан, отбывающих наказание за рубежом. Их около 7000. Большая часть этих людей - это жертвы торговли людьми. Они имеют на руках решения суда, которыми они признаны жертвами ", - рассказал Лубинец.

Напомним, Министерство внутренних дел (МВД) Украины советует украинцам, которые рискуют быть задержанными в третьих странах для последующей выдачи России, внимательнее относиться к планированию зарубежных поездок.

Отметим, на выходных на границе с Польшей в пункте пропуска "Дорогуск" задержали украинского активиста и сотрудника Секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура. Задержание было проведено по запросу Российской Федерации, которая подозревает его в участии в чеченской войне.