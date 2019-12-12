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Українців у Польщі звинуватили в організації незаконного перетину кордону

Новини » Суспільство     12.12.2019 - 14:46
Українців у Польщі звинуватили в організації незаконного перетину кордону
Ілюстративне фото (facebook.com/PolicjaPL)

Зловмисники заробили майже 200 тис. євро

У Польщі прикордонники знешкодили злочинну групу, яка організувала іноземцям незаконний перетин польського кордону, серед учаників групи було четверо українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Зазначається, що обвинувачення у керуванні групою висунули подружжю з Польші. Ще чотирьом громадянам України у віці від 25 до 57 років висунули обвинувачення у приналежності до групи та організації незаконного перетину кордону.

Члени злочинної групи нібито заробили 800 тис. злотих (187 тисяч євро). Зловмисники створювали або купували різні суб’єкти господарювання, насамперед фірми, і подавали до управлінь праці документи, що підтверджують фіктивну зайнятість іноземців у цих компаніях. Завдяки цьому іноземці могли приїхати до Польщі.

Під час слідства з’ясовано, що так тільки у повітовому управлінні праці у Зєльоній-Ґурі на заході Польщі підозрювані зареєстрували понад 12 тис. фіктивних декларацій про доручення роботи іноземцям і таким чином протягом півтора року вони могли незаконно заробити на цьому понад 187 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало громадянина України за підозрою у підготовці теракту.

РБК-Україна писало. що на сьогоднішній день близько 7 тисяч громадян України відбувають покарання за кордоном.

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