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Украинцев планируют вакцинировать в аэропортах и на границе

Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что нужно создавать пункты прививки на пограничных пунктах пропуска. Это позволит провакцинировать украинцев, которые возвращаются домой из-за границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Предложение об открытии новых пунктов вакцинации от коронавируса глава правительства высказал во время селекторного совещания с президентом Украины.

"Нужно развернуть пункты прививки в аэропортах и наземных пунктах пропуска и максимально проводить вакцинацию... Вакцины в Украине достаточно для того, чтобы прививать всех желающих", - сказал Шмыгаль.

Сейчас прививку от коронавируса можно получить в кабинете прививки при медучреждении или в центре массовой вакцинации.

Напомним, в Министерстве здравоохранения также предложили начать вакцинацию от коронавируса в аптеках.

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ВакцинацияКоронавирусКабинет Министров УкраиныДенис Шмыгальаэропортграница