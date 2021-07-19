Украинцев планируют вакцинировать в аэропортах и на границе

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что нужно создавать пункты прививки на пограничных пунктах пропуска. Это позволит провакцинировать украинцев, которые возвращаются домой из-за границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

Предложение об открытии новых пунктов вакцинации от коронавируса глава правительства высказал во время селекторного совещания с президентом Украины.

"Нужно развернуть пункты прививки в аэропортах и наземных пунктах пропуска и максимально проводить вакцинацию... Вакцины в Украине достаточно для того, чтобы прививать всех желающих", - сказал Шмыгаль.

Сейчас прививку от коронавируса можно получить в кабинете прививки при медучреждении или в центре массовой вакцинации.