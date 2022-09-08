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Украинцев ожидают дождливые выходные, но не повсюду: где ждать непогоду

Фото: в выходные в Украине ожидаются дожди с грозами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В выходные, 10-11 сентября, в Украине ожидаются дожди по всей территории Украины, поэтому зонт с собой следует взять обязательно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Суббота, 10 сентября

По всей территории Украины ожидаются дожди с грозами. Исключением станет восточная часть. В частности, сухо будет в Запорожской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Харьковской областях.

Температура воздуха, несмотря на осадки, понижаться не будет. Днем температура воздуха будет варьироваться +16…+18, ночью +9…+13. Грозы ожидаются в Ужгороде, Виннице, Хмельницком, Черновцах, Киеве, Черкассах, Кропивницком, Днепре, Херсоне.

Воскресенье, 11 сентября

Аналогичная погода ожидается и во второй выходной. Помимо ранее указанных областей, в которых дождь шел ранее, к списку добавятся Запорожская, Полтавская, Харьковская области. Температура воздуха будет в тех же пределах, что и днем ранее. На юге, несмотря на дождь с грозами, температура поднимется до +20…+23.

Как сообщалось, до конца сентября температура в Украине может подняться 20-25 градусов. Настоящего тепла ожидать не стоит, но может прийти "бабье лето".

Напомним, в ночь 2 сентября на севере Украины уже наблюдались первые заморозки на почве.

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