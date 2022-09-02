В Украине уже зафиксировали первые заморозки: чего ожидать в ближайшие дни

В ночь на пятницу, 2 сентября, на севере Украины наблюдались первые заморозки на почве. В ближайшие дни ночные температуры будут несколько выше.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"Этой ночью уже наблюдались слабые-слабые заморозки на почве, то есть на высоте 2 сантиметра, минус 1 - минус 2 градуса. Это на севере Украины, по северной границе", - сказала она.

По ее словам, слабые заморозки на почве возможны и следующей ночью на севере Черниговской и Сумской области, но в воздухе будет 1-2 градусов тепла. Затем с юго-запада будет закрывать облачность и ночные температуры будут выше.

В то же время в ближайшие дни в Украине ожидается сухая погода, поэтому температура ночью будет падать. Только в конце следующей недели будут продвигаться атмосферные фронты с запада и Северо-Запада.

"Дожди будут после 8-9 сентября. А до этого времени будет сухая антициклональная погода. Поэтому ночью, если будет проясняться, будет прохладно, около 10 градусов тепла", - сообщила синоптик, отметив, что днем благодаря солнцу будет прогреваться до 20 градусов тепла.