ua ru
Пт, 02 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине уже зафиксировали первые заморозки: чего ожидать в ближайшие дни

Новина українською →
Украина, Пятница 02 сентября 2022 15:56
В Украине уже зафиксировали первые заморозки: чего ожидать в ближайшие дни Фото: первые заморозки в Украине зафиксированы в ночь на 2 сентября (unsplash.com)
Автор: Александр Белоус

В ночь на пятницу, 2 сентября, на севере Украины наблюдались первые заморозки на почве. В ближайшие дни ночные температуры будут несколько выше.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"Этой ночью уже наблюдались слабые-слабые заморозки на почве, то есть на высоте 2 сантиметра, минус 1 - минус 2 градуса. Это на севере Украины, по северной границе", - сказала она.

По ее словам, слабые заморозки на почве возможны и следующей ночью на севере Черниговской и Сумской области, но в воздухе будет 1-2 градусов тепла. Затем с юго-запада будет закрывать облачность и ночные температуры будут выше.

В то же время в ближайшие дни в Украине ожидается сухая погода, поэтому температура ночью будет падать. Только в конце следующей недели будут продвигаться атмосферные фронты с запада и Северо-Запада.

"Дожди будут после 8-9 сентября. А до этого времени будет сухая антициклональная погода. Поэтому ночью, если будет проясняться, будет прохладно, около 10 градусов тепла", - сообщила синоптик, отметив, что днем благодаря солнцу будет прогреваться до 20 градусов тепла.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра в сентябре 2022 года средняя месячная температура воздуха прогнозируется в пределах 14-19 градусов тепла.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Киев снова накрыл едкий смог
Киев снова накрыл едкий смог
DAILY
Том Купер: Единственный путь одержать победу над россиянами – уничтожить их
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Том Купер: Единственный путь одержать победу над россиянами – уничтожить их