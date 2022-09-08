Українців очікують дощові вихідні, але не всюди: де саме чекати негоду

У вихідні, 10-11 вересня, в Україні очікуються дощі по всій території України, тому парасольку з собою варто взяти обов’язково.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Аналогічна погода очікується і на другий вихідний. Крім раніше указаних областей, у яких дощ йшов раніше, до списку додадуться Запорізька, Полтавська, Харківська області. Температура повітря буде в тих же межах, що й на день раніше. На півдні, попри дощ із грозами, температура підніметься до +20…+23.

Температура повітря, попри опади, не знижуватиметься. Вдень температура повітря варіюватиметься +16...+18, вночі +9...+13. Грози очікуються в Ужгороді, Вінниці, Хмельницькому, Чернівцях, Києві, Черкасах, Кропивницькому, Дніпрі, Херсоні.

На всій території України очікуються дощі з грозами. Винятком стане східна частина. Зокрема сухо буде у Запорізькій, Полтавській, Луганській, Донецькій, Харківській областях.

Як повідомлялося, до кінця вересня температура в Україні може піднятися на 20-25 градусів. Справжнього тепла очікувати не варто, але може прийти "бабине літо".

Нагадаємо, у ніч 2 вересня на півночі України вже спостерігалися перші заморозки на ґрунті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.