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Українці оцінили законодавчі ініціативи Зеленського

Новини » Політика    12.09.2019 - 12:55
Українці оцінили законодавчі ініціативи Зеленського
Фото: Володимир Зеленський у Раді (Віталій Носач, РБК-Україна)

Громадяни схвалюють розширення повноважень президента і зниження ролі парламенту

Більшість громадян України підтримують абсолютно всі законодавчі ініціативи президента Володимира Зеленського. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

зокрема, пропозиція про дострокове припинення повноважень народного депутата за кнопкодавство і прогули схвалюють 95%, скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300 підтримують 92% громадян, а зняття депутатської недоторканності - 92%.

Більше 70% підтримують надання законодавчої ініціативи громадян України, розширення повноважень президента при призначенні керівників Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), а також збільшення кількості уповноважених з прав людини (омбудсменів).

Більше 60% виступають за закріплення в Конституції норми про вибори народних депутатів за пропорційною виборчою системою і скасування адвокатської монополії.

Українці оцінили законодавчі ініціативи Зеленського

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 6-10 вересня 2019 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка вибірки - 2,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними пороса Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного на початку вересня 2019 року, року 71% українців задоволені діяльністю президента України Володимира Зеленського, 11% - протилежної думки, 18% - не змогли сформувати своє ставлення до нього.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 3 липня ухвалила закон, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів з 2020 року.

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