Для украинцев открыты границы более 40 стран: перечень

На прошлой неделе границы открыли четыре страны
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что 42 страны открыли свои границы для наших граждан. Границы открыты полностью или с определенными условиями.
Об этом в ходе брифинга заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
"На прошлой неделе таких стран было 38. За это время их количество увеличилось на 4", - отметил министр.
В частности, в перечень вошла Армения, туда можно приехать при условии 14 дней самоизоляции. Также украинцы могут путешествовать в Буркина-Фасо, Того и Чад.
Кроме того, Кулеба напомнил о 38 странах, куда могут въезжать украинцы:
Кроме того, ведомство рекомендует перед поездкой изучить правила пересечения границы той или иной страны. Это можно сделать на интерактивной карте нашего МИД или на сайтах МИД других стран.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Беларусь.
Как писало РБК-Украина, в Польше обновили перечень категорий украинский, которым разрешено не проходить обсервацию: теперь ее необязательно проходить тем, кто прибывает самолетом в страну из Украины.