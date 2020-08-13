Для українців відкриті кордони понад 40 країн: перелік

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що 42 країни відкрили свої кордони для наших громадян. Кордони відкриті повністю або з певними умовами.

Про це у ході брифінгу заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Минулого тижня таких країн було 38. За цей час їх кількість збільшилася на 4", - зазначив міністр.

Зокрема, у перелік увійшла Вірменія, туди можна прибути за умови 14 днів самоізоляції. Також українці можуть подорожувати до Буркіна-Фасо, Того і Чад.

Крім того, Кулеба нагадав про 38 країн, куди можуть в'їжджати українці:

Туреччина,

Сербія,

Албанія,

Північна Македонія,

Чорногорія,

Білорусь,

Великобританія,

США,

Мексика,

Єгипет,

Туніс,

Республіка Корея,

Ірак,

Іран,

Афганістан,

Південний Судан,

Ефіопія,

Сомалі,

Кенія,

Замбія,

Танзанія,

Бурунді,

Сейшельські острови,

Багамські острови,

Ліван,

Болгарія,

Словенія,

Об'єднані Арабські Емірати,

Ірландія,

Мальдіви,

Антигуа і Барбуда,

Еквадор,

Ямайка,

Камбоджа,

Коморські острови,

Пакистан,

Пуерто-Ріко,

Сент-Люсія.

Крім того, відомство рекомендує перед поїздкою вивчити правила перетину кордону тої чи іншої країни. Це можна зробити на інтерактивній карті нашого МЗС або на сайтах МЗС інших країн.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам утриматися від поїздок до Білорусі.

Як писало РБК-Україна, у Польщі обновили перелік категорій українців, яким дозволено не проходити обсервацію: тепер її не обовязкового проходити тим, хто прибуває літаком в країну з України.