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Для украинцев обновили условия пребывания в Польше: кого пустят без обсервации

Польша, Понедельник 10 августа 2020 16:01
Для украинцев обновили условия пребывания в Польше: кого пустят без обсервации
Фото: паспорта Украины (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В частности, это коснется тех, кто пересекает границу самолетом

В Польше обновили перечень категорий украинцев, которым разрешено не проходить обсервацию. Теперь не обязательно проходить обсервацию тем, кто прибывает самолетом в страну из Украины.

Об этом сообщает посольство Украины в Польше.

От обязанности пребывания на карантине после въезда на территорию Польши освободили:

  • водителей и членов экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, чья профессиональная деятельность связана со сферой международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и въезжающих на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;
  • инспекторов морской администрации;
  • лиц, выполняющих в Польше работу, связанную с реализацией стратегических инвестиционных проектов в сфере энергетики (нефтегазовый, электроэнергетический сектора);
  • пассажиров воздушных судов, осуществляющих международный перелет из аэропорта, расположенного на территории государства, что не подпадает под запрет воздушного движения;
  • пассажиров судов, курсирующих, не заплывающих в порты третьих стран, между портами государств-членов Европейского Союза, Европейского соглашения о свободной торговле (EFTA) - стороны соглашения о Европейском экономическом пространстве;
  • лиц, получающих образование в Польше (ученики, студенты, слушатели, соискатели последипломного образования, докторанты), а также, ученые, которые проводят исследования на территории Польши;
  • работников дипломатических и консульских учреждений, представителей международных организаций и членов их семей, а также других лиц, пересекающих границу на основании дипломатического паспорта;
  • лиц, выполняющих работы на сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в приграничных территориях обеих стран;
  • членов семей (супруги, дети) граждан Европейского Союза, Европейского соглашения о свободной торговле (EFTA) - стороны соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарии;
  • лиц, имеющих разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена Европейского Союза, Европейского соглашения о свободной торговле (EFTA) - стороны соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарской Конфедерации, а также членов их семей (супруги, дети), въезжающие в Польшу с целью транзита через ее территорию;

Напомним, ранее сообщалось, что консульство Польши во Львове приостанавливает прием визовых анкет.

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